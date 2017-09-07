Испанец Газоль стал самым результативным игроком в истории ЧЕ по баскетболу

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ТАСС, 7 сентября. Форвард сборной Испании По Газоль вышел на первое место в списке самых результативных баскетболистов в истории чемпионатов Европы.
Congratulations @PauGasol !— FIBA (@FIBA) September 7, 2017
You are the new FIBA #EuroBasket All-Time leading scorer!
#LegendGasol #EuroBasket2017 pic.twitter.com/RDuXoOjp6k
В четверг в заключительном матче группового этапа Евробаскета-2017 Газоль во встрече со сборной Венгрии набрал 1105-е очко на чемпионатах Европы и обошел по этому показателю французского защитника Тони Паркера, в активе которого было 1104 очка. На третьем месте располагается немец Дирк Новицки (1052).
Газоль играет на чемпионате Европы в седьмой раз. При этом испанец неизменно выигрывал медали: 2001 год - бронза, 2003 - серебро, 2007 - серебро. 2009, 2011, 2015 - золото. Кроме того, Газоль в 2006 году стал чемпионом мира. В активе 37-летнего испанца также два серебра Олимпийских игр (2008, 2012) и одна бронза (2016).