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Павлюченко: футболисты "Арарата" не думали, что матч с "Рязанью" будет последним для клуба

Спорт
7 сентября, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

В четверг "Арарат" в матче 8-го тура ПФЛ обыграл "Рязань" - 1:0, ранее главный тренер клуба Александр Григорян рассказал ТАСС, что эта встреча станет последней для московской команды

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Игроки клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр" "Арарат" были уверены, что команда будет существовать. Об этом журналистам после матча с "Рязанью" сообщил нападающий "Арарата" Роман Павлюченко.

В четверг "Арарат" в матче восьмого тура ПФЛ на своем поле обыграл "Рязань" со счетом 1:0. Ранее главный тренер клуба Александр Григорян рассказал ТАСС, что встреча против "Рязани" 7 сентября станет для московской команды последней.

"Команда ехала на матч с "Рязанью" с мыслями, что игра не будет последней. Мы ехали побеждать и заработали заслуженные три очка. О том, что клуб продолжит существование, мы узнали из прессы. Сейчас самое главное - это сконцентрироваться на работе и двигаться дальше", - сказал Павлюченко.

На прошлой неделе пост президента клуба по состоянию здоровья покинул Валерий Оганесян. Позже футбольный клуб "Арарат" обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении Оганесяна в связи со снятием со счета клуба 20 млн рублей.

После восьми туров "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

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