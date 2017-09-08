МПК сформирует новый состав исполкома, который решит судьбу российских паралимпийцев

АБУ-ДАБИ /ОАЭ/, 8 сентября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) изберет новый состав исполкома организации, в том числе и ее нового президента. Именно обновленному составу участников руководящего органа МПК предстоит решить вопрос восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР), от которого зависит участие россиян в предстоящих Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Новый состав руководящего органа будет избран в пятницу на основе голосования делегатов от всех действующих членов МПК. Состоится оно на проходящей в Абу-Даби генеральной ассамблее организации, которая является уже 18-й по счету.

Всего в состав исполкома входят 15 человек, 12 из которых - на выборной основе. Также в него входят представитель спортсменов (с правом голоса), генеральный директор и его помощник (оба - без права голоса).

Четыре кандидата

На пост президента претендуют четверо: Эндрю Парсонс (Бразилия), Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай). Для победы кандидату необходимо набрать более 50 процентов голосов. Если этого не происходит в первом раунде голосования, кандидат с наименьшим количеством голосов выбывает из президентской гонки и голосование продолжается до тех пор, пока один из претендентов не заручится поддержкой большинства делегатов.

Парсонс, согласно мнению экспертов, является наиболее вероятным преемником нынешнего президента МПК Филипа Крэйвена, тем более что сейчас он занимает пост вице-президента МПК и зарекомендовал себя как успешный управленец, с нуля построив паралимпийское движение в родной стране, которая теперь входит в десятку сильнейших на летних Паралимпиадах.

Сам Крэйвен после 16 лет во главе организации покинет свой пост. 67-летний британец, который является пятикратным участником Паралимпиад, был избран на этот пост в декабре 2001 года в Афинах, став вторым президентом в истории организации. Его предшественником является канадец Роберт Стэдвард, который возглавлял МПК со дня его образования в 1989 году.

Под руководством Крэйвена паралимпийское движение добилось значительного прогресса, сегодня за соревнованиями людей с инвалидностью вживую и по телевидению наблюдают миллионы человек по всему миру. Согласно статистике продаж билетов, Паралимпиада является третьим по популярности спортивным событием в мире после чемпионата мира по футболу и Олимпиады. За последними Играми 2016 года в Рио-де-Жанейро по телевизору суммарно наблюдали 4,1 млрд человек в 154 странах.

Фокус на ноябрь

Однако последнее решение Крэйвена и его команды, по мнению многих, идет вразрез с интересами паралимпийского движения. Речь идет о приостановке членства ПКР, соответствующее решение было принято 17 августа прошлого года на основе промежуточных итогов расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном. Оно не позволило выступить на Паралимпиаде в Бразилии российской сборной и сейчас ставит под вопрос ее участие в зимних Играх, которые пройдут в Южной Корее.

Именно новому составу исполкома предстоит решить одну из главных проблем последнего года - восстановления членства ПКР. Россия всегда играла важную роль в международном паралимпийском движении, поэтому неудивительно, что ее отстранение в связи обвинениями в допинговых нарушениях является одной из самых серьезных тем мирового спорта.

Сейчас сложно предугадать, положительно ли скажется на судьбе ПКР смена президента, однако можно с уверенностью говорить, что ближайшее заседание обновленного состава МПК обязательно рассмотрит этот вопрос.

Произойдет это уже после заседания совета учредителей ВАДА, которое пройдет 16 ноября в Сеуле. На нем будет рассмотрен вопрос приведения в соответствие с международным кодексом работы Российского антидопингового агентства, что является главным требованием МПК в вопросе восстановления ПКР. Если это произойдет, с большой долей вероятности можно будет говорить о том, что новый руководящий орган МПК примет положительное решение в отношении российских паралимпийцев, и пусть не все, но многие смогут выступить на Играх 2018 года в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта.