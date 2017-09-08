Крамер: лыжник Легков находится в хорошей форме и предельно мотивирован

ТАСС, 8 сентября. Российский лыжник Александр Легков за два с половиной месяца до начала международного сезона находится в отличной форме и имеет предельную мотивацию. Об этом рассказал тренер мужской сборной России Маркус Крамер, слова которого приводит Норвежская вещательная корпорация.

Легков и еще пятеро российских лыжников 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Лыжник пропустил большую часть сезона, в том числе чемпионат мира. В мае Спортивный арбитражный суд постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в деле не появится новых данных.

"Непросто провести сезон, не соревнуясь. По окончании сезона мотивация была не стопроцентной, но сейчас он в хорошей форме и предельно мотивирован выйти в ноябре на первую гонку Кубка мира. Форма не самая лучшая, но хорошая, он на одном уровне с Сергеем Устюговым", - сказал Крамер.

Легков - олимпийский чемпион 2014 года в гонке на 50 км и серебряный призер Игр в Сочи в эстафете 4 по 10 км. На его счету одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.