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Крамер: лыжник Легков находится в хорошей форме и предельно мотивирован

Спорт
8 сентября, 5:13 UTC+3 ТАСС

Тренер сборной России заявил, что спортсмен подойдет во всеоружии к первой гонке Кубка мира в ноябре

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Александр Легков

Александр Легков

© EPA/GIAN EHRENZELLER

ТАСС, 8 сентября. Российский лыжник Александр Легков за два с половиной месяца до начала международного сезона находится в отличной форме и имеет предельную мотивацию. Об этом рассказал тренер мужской сборной России Маркус Крамер, слова которого приводит Норвежская вещательная корпорация.

Легков и еще пятеро российских лыжников 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Лыжник пропустил большую часть сезона, в том числе чемпионат мира. В мае Спортивный арбитражный суд постановил, что дисквалификация со спортсменов будет снята 1 ноября, если в деле не появится новых данных.

"Непросто провести сезон, не соревнуясь. По окончании сезона мотивация была не стопроцентной, но сейчас он в хорошей форме и предельно мотивирован выйти в ноябре на первую гонку Кубка мира. Форма не самая лучшая, но хорошая, он на одном уровне с Сергеем Устюговым", - сказал Крамер.

Легков - олимпийский чемпион 2014 года в гонке на 50 км и серебряный призер Игр в Сочи в эстафете 4 по 10 км. На его счету одна серебряная и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

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