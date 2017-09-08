Легкоатлетка Ласицкене сообщила, что не соблюдает диету

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене не соблюдает диету и ест все, что хочет. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

"У меня от природы такая комплекция - я худенькая, широкие плечи, - сказала она. - Диету не соблюдаю, ем все, что хочется".

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне 6 июля Ласицкене показала лучший результат сезона, преодолев планку на высоте 2,06 м, что является личным рекордом спортсменки и лучшим результатом в истории "Бриллиантовой лиги", которая проводится с 2010 года.

Россиянка в текущем летнем сезоне выиграла 18 турниров подряд, в том числе победила на чемпионате мира в Лондоне. Ранее спортсменка сообщила о намерении выступить на зимнем чемпионате мира, который пройдет с 2 по 4 марта 2018 года в английском Бирмингеме.