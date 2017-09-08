Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Легкоатлетка Ласицкене начнет подготовку к сезону 4 октября

Спорт
8 сентября, 16:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянка в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене начнет подготовку к новому сезону 4 октября. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. Она победила на чемпионате мира в Лондоне и финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

"Подготовку к следующему сезону я начну 4 октября, - сказала Ласицкене. - Сначала я буду заниматься общефизической подготовкой, делать упражнения на укрепление связок и мышц. В первый месяц тренировок прыжков у меня не будет, организм должен потихоньку и аккуратно подходить к техническим занятиям. Я традиционно не тороплюсь на первых тренировках выходить в прыжковый сектор".

Двукратная чемпионка мира планирует выступать в ближайшем зимнем сезоне, главным стартом которого станет чемпионат мира в помещении, который пройдет со 2 по 4 марта в Бирмингеме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Удальцов допрошен в связи с его заявлениями на пресс-конференции о событиях на Болотной
5
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
6
ЦИК получил минимальное количество жалоб на глав регионов-кандидатов на выборах
7
МЧС предупредило о выпадении снега и сильном ветре в ряде регионов Сибири
Темы дня
Новости партнеров
Реклама