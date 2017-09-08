Легкоатлетка Ласицкене начнет подготовку к сезону 4 октября

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МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене начнет подготовку к новому сезону 4 октября. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. Она победила на чемпионате мира в Лондоне и финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.
"Подготовку к следующему сезону я начну 4 октября, - сказала Ласицкене. - Сначала я буду заниматься общефизической подготовкой, делать упражнения на укрепление связок и мышц. В первый месяц тренировок прыжков у меня не будет, организм должен потихоньку и аккуратно подходить к техническим занятиям. Я традиционно не тороплюсь на первых тренировках выходить в прыжковый сектор".
Двукратная чемпионка мира планирует выступать в ближайшем зимнем сезоне, главным стартом которого станет чемпионат мира в помещении, который пройдет со 2 по 4 марта в Бирмингеме.