Легкоатлетка Ласицкене начнет подготовку к сезону 4 октября

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене начнет подготовку к новому сезону 4 октября. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного старта, в которых принимала участие. Она победила на чемпионате мира в Лондоне и финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

"Подготовку к следующему сезону я начну 4 октября, - сказала Ласицкене. - Сначала я буду заниматься общефизической подготовкой, делать упражнения на укрепление связок и мышц. В первый месяц тренировок прыжков у меня не будет, организм должен потихоньку и аккуратно подходить к техническим занятиям. Я традиционно не тороплюсь на первых тренировках выходить в прыжковый сектор".

Двукратная чемпионка мира планирует выступать в ближайшем зимнем сезоне, главным стартом которого станет чемпионат мира в помещении, который пройдет со 2 по 4 марта в Бирмингеме.