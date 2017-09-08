Тренерский совет признал неудовлетворительным выступление сборной России на ЧМ по боксу

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира в Гамбурге, который завершился 2 сентября.

Сборная России под руководством Эдуарда Кравцова завоевала одну серебряную и одну бронзовую медали на турнире в Германии. Российская команда осталась без золотых наград мирового первенства впервые с 1999 года. "Поставили самую худшую оценку, ниже опускаться некуда", - сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Чемпионат мира по боксу в 2019 году примет Сочи.