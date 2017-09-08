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Каррера: новичок "Спартака" Роша не выйдет в стартовом составе на матч против "Рубина"

Спорт
8 сентября, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

По словам главного тренера красно-белых, бразилец еще не до конца влился в состав, так как всего пару дней находится в команде

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Бразильский новобранец футбольного клуба "Спартак" Педро Роша не выйдет в стартовом составе команды на матч чемпионата России против "Рубина". Об этом журналистам сообщил главный тренер красно- белых Массимо Каррера.

"Педро Роша - хороший игрок, он еще не до конца влился в состав, так как всего пару дней находится в команде. Вряд ли он выйдет на поле с первых минут в матче против "Рубина". Это современный нападающий, который может играть на любой позиции в атаке", - сказал Каррера.

"Рубин" - это команда Курбана Бердыева. Как и все его команды, они хорошо организованы, компактно играют в обороне. Нам придется катать мяч и искать свободные зоны, матч будет трудным", - отметил тренер.

Грузинский полузащитник Джано Ананидзе вернулся из сборной с травмой.

"На выбор состава на игру никак не влияют игры за свои сборные, я выбираю тех игроков, которые мне нужны в определенный момент. Джано Ананидзе вернулся из сборной с повреждением и вряд ли сыграет против "Рубина", все остальные вернулись здоровыми, никаких проблем нет. Трансферный период никак не влиял на мою работу. Я концентрируюсь на своей команде, мне ничего не мешало работать", - добавил Каррера.

Матч 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Рубином" пройдет 9 сентября на стадионе "Открытие-Арена".

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