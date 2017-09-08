ЦСКА победил "Амкар" в стартовом матче девятого тура РФПЛ

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ТАСС, 8 сентября. Пермский "Амкар" уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Единственный гол забил нападающий Тимур Жамалетдинов (52-я минута). Для 20-летнего игрока этот забитый мяч стал первым в составе основной команды ЦСКА. Также матч с "Амкаром" стал для него первым в стартовом составе армейцев. На 90-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок пермской команды Брайан Идову.
Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес впервые в сезоне сыграл без защитной маски. В мае футболист перенес операцию в связи с травмой носа, с тех пор он проводил игры в маске.
ЦСКА набрал 16 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. "Амкар" занимает 16-ю строчку (5).
В следующем туре ЦСКА дома сыграет с "Ростовом" 16 сентября. "Амкар" в гостях встретится с московским "Локомотивом" 18 сентября.