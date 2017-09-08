Быканов и Худяков не смогли выйти в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

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ТАСС, 8 сентября. Россияне Руслан Быканов и Максим Худяков уступили словенской паре Ян Покершник и Нейц Земляк в четвертьфинальном матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходил в Монпелье.
Встреча завершилась в трех сетах со счетом 23:25, 21:16, 12:15. Соперник словенцев по полуфиналу определится позднее.
Этап Мирового тура в Монпелье завершится 9 сентября. Быканов и Худяков были единственными представителями на турнире от России.