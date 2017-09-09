"Спартак" примет "Рубин" в матче чемпионата России

ТАСС, 9 сентября. Три матча в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве пройдут в субботу в рамках девятого тура чемпионата России по футболу. "Спартак", который не может выиграть на протяжении трех матчей, примет на своем поле не знающего поражений в шести последних играх казанский "Рубин".

Уступив в столичных дерби ЦСКА (1:2) и "Локомотиву" (3:4), "Спартак" не сумел в гостях переиграть "СКА-Хабаровск" (0:0), хотя имел явное преимущество, нанеся 32 удара по воротам против четырех у соперника. Москвичи в родных стенах традиционно успешно играют против казанцев - в последних семи домашних матчах красно-белые одержали пять побед и дважды сыграли вничью. Победа в предстоящей игре позволит подопечным Курбана Бердыева войти в лидирующую тройку. "Спартаку" успех позволит уйти с девятого места и подняться строчкой выше (до момента, когда свой матч тура проведет "Уфа").

В заключительные дни трансферного окна москвичи приобрели у бразильского "Гремио" за €12 млн нападающего Педро Рошу, а "Рубин" пополнился защитником "Ростова" Сесаром Навасом, выступавшим за казанский клуб с 2009 по 2015 год. Оба футболиста могут сыграть за свои команды уже в субботу.

В составе "Спартака" не будет форварда Зе Луиша, который в начале недели получил растяжение мышц живота, а также защитника Сердара Таски, который накануне занимался по индивидуальной программе. У "Рубина" матч могут пропустить нападающий Сердар Азмун, полузащитник Рубен Рочина и защитник Руслан Камболов. Все трое из-за травм не приняли участия в тренировке команды перед игрой с красно- белыми.

Матч начнется в 19:00 мск, главный арбитр - Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

"Ростов" экзаменует "Арсенал"

Идущий в лидирующей тройке "Ростов" проведет домашнюю игру против находящегося в зоне стыковых матчей тульского "Арсенала". Ростовчане бодро провели начало чемпионата, сумев в одержать четыре победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. У клуба из Тулы дела идут значительно хуже - две победы и ничья при пяти поражениях. Команды встречались между собой пять раз: в трех матчах победил "Арсенал", один раз "Ростов" и один раз была зафиксирована ничья.

Ростовчане не проигрывают шесть матчей подряд. Под конец трансферного окна клуб покинул основной центральный защитник Миха Мевля, перебравшийся в санкт-петербургский "Зенит". В лазарете "Ростова" пребывают форварды Александр Бухаров и Владимир Дядюн .

В последнем туре "Арсенал" прервал двухматчевую беспроигрышную серию, уступив аутсайдеру турнира пермскому "Амкару" (0:1). Откровенных провалов тульский клуб не допускает, но его наставнику Миодрагу Божевичу пока не удается вселить уверенность в своих подопечных. В субботу не смогут выйти на поле защитник Гиа Григалава и полузащитник Кантемир Берхамов.

Матч начнется в 16:30 мск, главный арбитр - Андрей Болотенков из Москвы.

Борьба за выживание

Субботний игровой день стартует в Санкт-Петербурге, где "Тосно" примет махачкалинский "Анжи". Клуб из Ленинградской области, набрав семь очков, идет на 12-м месте в таблице. У махачкалинцев ситуация еще хуже - они располагаются на 15-й позиции, имея в активе шесть очков.

"Анжи" уже успел отправить в отставку главного тренера Александра Григоряна и провести две игры под руководством нового специалиста - белоруса Вадима Скрипченко. В дебютной для тренера игры против "Рубина" команда уступила с разгромным счетом 0:6, но затем смогла собраться и победить дома "Уфу" (1:0).

В домашних матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России "Тосно" еще не побеждал, "Анжи" пока не смог забить ни одного гола в гостях. До этого матча команды встречались между собой только в Футбольной национальной лиге.

Матч начнется в 14:00 мск, главный арбитр - Игорь Демешко из Химок.

Девятый тур стартовал в пятницу, когда пермский "Амкар" дома уступил московскому ЦСКА (0:1). В воскресенье сыграют столичное "Динамо" и санкт-петербургский "Зенит", "Уфа" и "Краснодар", грозненский "Ахмат" и столичный "Локомотив". Завершится тур в понедельник матчем между екатеринбургским "Уралом" и "СКА-Хабаровском".