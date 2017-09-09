Сборная России выиграла Международный юношеский фестиваль по самбо на призы ОДКБ

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ТАСС, 9 сентября. Сборная России по самбо стала победителем второго Международного юношеского фестиваля на призы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соревнования, состоявшиеся в пятницу в Москве, были приурочены к 25-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 15-летию создания ОДКБ.
В соревнованиях приняли участие более 60 самбистов из шести стран - членов ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.
В качестве почетных гостей в открытии соревнований приняли участие заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная России (семь золотых, одна серебряная и две бронзовые медали), второй стала команда из Белоруссии (1-6-1). Третье место заняла сборная Армении (1-2-7).