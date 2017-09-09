Хингис и Джейми Маррей сыграют с Хао-Чин Чань и Винусом в финале US Open в миксте

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ТАСС, 9 сентября. Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей сыграют с Хао-Чин Чань из Тайваня и новозеландцем Майклом Винусом в финале US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн) в миксте. Турнир проходит в Нью-Йорке.
Хингис и Маррей, "посеянные" на турнире под первым номером, в полуфинале победили американку Коко Вандевеге и румына Хорию Текэу со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Хао-Чин Чань и Винус (3) в полуфинале выиграли у австралийки Анастасии Родионовой и австрийца Оливера Мараха со счетом 6:1, 7:6 (8:6).
Финал пройдет в субботу.