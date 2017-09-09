Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хингис и Джейми Маррей сыграют с Хао-Чин Чань и Винусом в финале US Open в миксте

Спорт
9 сентября, 1:06 UTC+3 ТАСС

Решающий матч будет сыгран в субботу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 9 сентября. Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей сыграют с Хао-Чин Чань из Тайваня и новозеландцем Майклом Винусом в финале US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн) в миксте. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Хингис и Маррей, "посеянные" на турнире под первым номером, в полуфинале победили американку Коко Вандевеге и румына Хорию Текэу со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Хао-Чин Чань и Винус (3) в полуфинале выиграли у австралийки Анастасии Родионовой и австрийца Оливера Мараха со счетом 6:1, 7:6 (8:6).

Финал пройдет в субботу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью Dior
2
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
3
Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
4
Магнитные бури: как влияют на здоровье и чем от них защититься
5
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
6
СМИ: более миллиона человек эвакуированы на Кубе из-за урагана "Ирма"
7
Сирийская армия окружает террористов на подступах к военному аэродрому Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама