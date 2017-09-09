Сборная России по академической гребле вынуждена проводить зимние сборы за границей

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. На территории России нет возможности проводить зимние сборы гребцам академического стиля, национальная команда вынуждена тренироваться за границей. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по академической гребле Николай Спинев.

Ранее Спинев рассказал, что российская сборная для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в американском Сарасоте (штат Флорида) с 24 сентября по 2 октября, тренируется в Бронницах, Валдае и Липецке.

"К сожалению, у нас отсутствуют базы зимней подготовки с нашей специализацией [академическая гребля], поэтому вы вынуждены выезжать на заграничные сборы. При любой возможности мы максимально используем наши внутренние базы, федеральные центры, созданные Министерством спорта, как например в Бронницах. Конечно хочется, чтобы таких мест было еще больше, и мы сталкиваемся с тем, что в южных регионах отсутствует база для гребцов академического стиля, хотя наши друзья по малому веслу [байдарка и каноэ] создали такую базу в Краснодарском крае. Мы вынуждены искать возможности и те условия, которые уже созданы в других видах спорта и максимально приближенные к нам", - сообщил Спинев.

"Также нам не хватает такой базы, на которой можно было бы проплыть соревновательные 2000 метров. В Бронницах у нас в наличии только стоячая вода, без течения и на 1000 метров. Поэтому приходиться вносить корректировки в тренировочный план и использовать акваторию Москва-реки и при технической работе тренеров с катерами", - добавил тренер.