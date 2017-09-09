Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин поддержал законопроект об отстранении тренера за нарушение антидопинговых правил

Спорт
9 сентября, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ с некоторыми оговорками поддержало законопроект, предусматривающий ограничение на занятие трудовой деятельностью в сфере физической культуры и спорта для лиц, признанных нарушившими общероссийские и международные антидопинговые правила. Официальный отзыв на законопроект опубликован в субботу на сайте правительства.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - говорится в сообщении.

Законопроектом, внесенным в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Дмитрием Свищевым, предусматривается три случая, при которых наставник должен на время прекратить свою деятельность. В первом случае тренер будет отстранен, если решением соответствующей антидопинговой организации признан факт обладания тренером любого запрещенного препарата. Также поводом может стать распространение запрещенного препарата или попытка фальсификации допинг- контроля. Кроме того, наставник будет отстранен, если будут установлены "факты помощи, поощрения, подстрекательства, вступления в сговор, сокрытия или любого другого вида намеренного соучастия, включая нарушение или попытку нарушения антидопинговых правил".

В отзыве правительство отмечает, что действие соответствующей статьи в существующей редакции Трудового кодекса РФ относится только к несовершеннолетним и регулирует только детско-юношеский спорт. "Таким образом, регулирование сферы физической культуры и спорта с участием совершеннолетних граждан выходит за рамки предмета правового регулирования статьи 351 Трудового кодекса Российской Федерации", - отмечается в сообщении. Правительство не поддержало это положение законопроекта, так как оно не устанавливает ограничения для тренеров, работающих с совершеннолетними спортсменами.

В правительстве также указали, что в законопроекте не раскрывается содержание предлагаемых мер по борьбе с допингом в спорте. В частности, не проработан вопрос о порядке и сроке отстранения тренеров, работающих с совершеннолетними спортсменами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
2
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
3
Путин поручил изучить случаи отказа жителям Крыма в российском гражданстве
4
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
5
Российские туристы эвакуированы с курортов Кубы из-за урагана "Ирма"
6
Ураган "Ирма" вновь усилился до максимальной категории
7
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама