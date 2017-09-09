Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аввакумова стала третьей на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

Спорт
9 сентября, 14:15 UTC+3 ТАСС

Победу одержала японка Сара Таканаси

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ирина Аввакумова

Ирина Аввакумова

© EPA/MARKKU OJALA

ТАСС, 9 сентября. Россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском.

Россиянка на трамплине К-95 показала результат 212,4 балла. Победу одержала японка Сара Таканаси (246,3), второй стала финская спортсменка Юлия Киккенен (215,3).

Аввакумова, которая является победительницей и призером этапов Кубка мира, впервые в текущем сезона попала на пьедестал одного из этапов Гран-при. Ранее она трижды становилась четвертой на этапах во французском Куршевеле и чешском Френштате-под-Радгоштем.

Этап Гран-при в Чайковском является заключительным и завершится 10 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
2
Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
3
В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
4
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
5
Для обеспечения запуска "Союза" на оперативные аэродромы перебазирована авиация ЦВО
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Работа по созданию танка Т-90М вышла на завершающую стадию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама