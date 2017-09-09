Инфантино: стадион "Лужники" полностью готов к проведению матчей чемпионату мира

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Московский стадион "Лужники" построен по последнему слову техники, он полностью готов к проведению чемпионату мира по футболу 2018 года и обладает редкой энергетикой. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино после церемонии старта мирового тура кубка мира по футболу, которая прошла в "Лужниках".
Перед церемонией на арене прошли первые спортивные события после ее реконструкции - блиц-турнир среди воспитанников московских футбольных школ и мастер-класс для юных футболистов бывших игроков сборной России Дмитрия Сенникова, Алексея Смертина, Дмитрия Сычева и Романа Широкова, а также полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина. Вместимость стадиона составляет 81 тыс. зрителей, арена примет семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в частности, игру открытия и финал.
"Стадион полностью готов. Это прекрасная, безопасная арена, я себя здесь великолепно чувствую. Таких стадионов мало, он построен по последнему слову техники", - сказал Инфантино.
"Здесь редкая энергетика. От такой энергетики у игроков будут трястись колени", - отметил глава ФИФА.
Инфантино в качестве президента ФИФА посетил Россию в седьмой раз. В 2016 году он был в России в апреле, когда встретился с президентом России Владимиром Путиным, в июне, приняв участие в запуске волонтерской программы, и в ноябре - на жеребьевке Кубка конфедераций в Казани. В мае 2017 года он побывал в академии футбольного клуба "Краснодар", а летом дважды приезжал на Кубок конфедераций - сначала на матчи группового этапа, а затем на игры плей-офф.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.