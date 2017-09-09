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Будогосский попросит РФПЛ расположить камеры на линии ворот в матчах чемпионата России

Спорт
9 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза отметил, что случаи с выходом мяча за пределы поля бывают беспредельно трудны для судей

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский будет обращаться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) и к вице-премьеру РФ, президенту РФС Виталию Мутко с предложением расположить видеокамеры на матчах чемпионата страны точно вдоль линии ворот. Об этом Будогосский сообщил ТАСС.

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После матча восьмого тура чемпионата России между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом" главный тренер армейцев Виктор Гончаренко высказался с критикой в адрес судейства. В частности, тренер был недоволен тем фактом, что перед тем, как грозненцы забили единственный в матче гол, мяч покинул пределы поля, но арбитр этого не заметил. Похожий случай произошел во встрече девятого тура между "Тосно" и "Анжи": перед забитым махачкалинцами голом защитник "Тосно" Виталий Шахов выбивал мяч уже из-за пределов поля.

"Мы сейчас должны за 20 "копеек" поставить камеры на трибунах и четко на линии ворот, чтобы она снимала такие ситуации. Да, возможно, у нас будет два-три таких эпизода в сезоне, но она будет стоить 20 "копеек", а не 15 миллионов евро. С этим вопросом я буду обращаться в лигу и лично к Виталию Леонтьевичу Мутко, потому что это человек очень разумный. Он как никто другой понимает актуальность этой ситуации и всегда поддерживал то, что предлагалось в судействе", - сказал Будогосский.

"Видеоповтор ничего не даст, если камеры не будут стоять четко с обеих сторон линии ворот. Нам нужны четыре камеры, и они должны быть регламентированы. Так мы сможем определить, покинул ли поле мяч или побывал в воротах", - добавил собеседник ТАСС.

От отметил, что случаи с выходом мяча за пределы поля бывают беспредельно трудны для судей. "Надо понять: что показывают по телевизору, еще не факт того, ушел мяч или нет. Вспомните ситуацию в матче ЦСКА - "Ахмат": с камеры, которая находится за воротами и смотрит под углом, было видно, что мяч вышел за пределы поля, но потом я увидел другую запись, по которой не могу сказать, что мяч покинул поле, это беспредельно трудный эпизод", - отметил глава департамента.

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