Карлсен проиграл первую партию третьего круга Кубка мира по шахматам

В Югре грузовик врезался в поезд: 15 человек госпитализированыПроисшествия 9 сентября, 18:49
Дортмундская "Боруссия" в большинстве не смогла победить "Фрайбург" в матче бундеслигиСпорт 9 сентября, 18:41
Медали под угрозой: российские гандболистки подозреваются в применении мельдонияСпорт 9 сентября, 18:40
"Ростов" сыграл вничью с "Арсеналом" и вышел на четвертое место в чемпионате РоссииСпорт 9 сентября, 18:24
Госдеп подтвердил предстоящую встречу Рябкова и Шэннона в ХельсинкиМеждународная панорама 9 сентября, 18:18
Климов стал серебряным призером российского этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплинаСпорт 9 сентября, 17:58
Медведева не планирует менять систему тренировок перед ОИ-2018Спорт 9 сентября, 17:56
Карлсен проиграл первую партию третьего круга Кубка мира по шахматамСпорт 9 сентября, 17:50
Фигуристы Тарасова и Морозов выполнят четверной подкрут на турнире в ОберстдорфеСпорт 9 сентября, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 сентября. Норвежец Магнус Карлсен уступил китайцу Бу Сянчжи белыми в первой партии третьего круга Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.
В других партиях американец Уэсли Со победил испанца Франсиско Вальехо, канадцу Антону Ковалеву засчитано поражение за неявку на партию с израильтянином Максимом Родштейном. Вничью сыграли россияне Петр Свидлер с Александром Онищуком (США), Владимир Крамник с украинцем Василием Иванчуком, Владислав Артемьев с соотечественником Даниилом Дубовым, Ян Непомнящий с грузином Баадуром Джобавой, Владимир Федосеев с Хикаро Накамурой (США), Евгений Наер с Фабиано Каруаной (США). Максим Матлаков уступил армянину Левону Ароняну.
Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира завершится 11 сентября.
Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.