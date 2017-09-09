Карлсен проиграл первую партию третьего круга Кубка мира по шахматам

ТАСС, 9 сентября. Норвежец Магнус Карлсен уступил китайцу Бу Сянчжи белыми в первой партии третьего круга Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

В других партиях американец Уэсли Со победил испанца Франсиско Вальехо, канадцу Антону Ковалеву засчитано поражение за неявку на партию с израильтянином Максимом Родштейном. Вничью сыграли россияне Петр Свидлер с Александром Онищуком (США), Владимир Крамник с украинцем Василием Иванчуком, Владислав Артемьев с соотечественником Даниилом Дубовым, Ян Непомнящий с грузином Баадуром Джобавой, Владимир Федосеев с Хикаро Накамурой (США), Евгений Наер с Фабиано Каруаной (США). Максим Матлаков уступил армянину Левону Ароняну.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира завершится 11 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.