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Финал Президентских спортивных игр стартовал в детском центре "Орленок"

Спорт
9 сентября, 19:40 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, сентября. /ТАСС

В муниципальных и региональных отборочных этапах Президентских спортивных игр приняли участие 6,2 млн учащихся 5-11 классов

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СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия финального этапа Президентских спортивных игр состоялась во Всероссийском детским центре "Орленок". Около 1,7 тыс. школьников из 80 регионов РФ будут состязаться в пяти основных и трех дополнительных видах спорта, сообщили ТАСС в пресс-службе "Орленка".

В муниципальных и региональных отборочных этапах Президентских спортивных игр приняли участие 6,2 млн учащихся 5-11 классов. В финал вышли лучшие команды представителей одного образовательного учреждения из каждого региона страны.

"В 2017 году в обязательную программу Президентских спортивных игр входят баскетбол 3х3, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки. Дополнительная программа представлена тремя видами: лапта, гандбол, тэг-регби 5х5 (адаптированный для детского спорта вариант игры, где силовой захват соперника заменен срыванием с его пояса липкой ленты - прим. ТАСС)", - отметили организаторы турнира.

Участников Игр также ждут встречи с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами, мастер-классы по различным видам спорта. Приехавшие в "Орленок" вместе с ребятами педагоги примут участие в круглых столах, познакомятся с инновационными проектами, образовательными программами в области физической культуры и спорта. Итоги соревнований подведут 26 сентября.

Президентские спортивные игры проводятся Министерством образования и науки и Министерством спорта РФ с 2011 года. Соорганизаторами всероссийского этапа выступает Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания и общероссийские спортивные федерации. Свою поддержку мероприятию также оказывает Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников".

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