Россетти назвал Россию прекрасным местом для проведения ЧМ по стендовой стрельбе

ДМИТРОВ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Итальянец Габриэле Россетти назвал Россию прекрасным местом для проведения чемпионата мира по стендовой стрельбе, а также выразил надежду, что еще выступит на соревнованиях в этой стране. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В субботу Россетти выиграл золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в ските. Он набрал 54 очка, второе место занял немец Винсент Хаага (52), бронзу завоевал представитель Кипра Гео Ахиллеос (42). Россияне Александр Землин (25) и Николай Теплый (11) заняли пятое и шестое место соответственно.

"Я в России впервые. Это прекрасное место, на турнире великолепная атмосфера. Надеюсь скоро сюда вернуться", - сказал Россетти.

"Сегодняшняя победа - очередная маленькая цель, которую я достиг на своем длинном карьерном пути, только еще начинающимся, - добавил спортсмен. - Хочу сказать спасибо федерации, команде, тренерскому штабу и своей семье, которая приехала сюда, чтобы поддержать меня".

Чемпионат мира завершится 11 сентября.