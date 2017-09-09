Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне завоевали серебро на ЧМ по стендовой стрельбе в командном ските

Спорт
9 сентября, 15:39 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 9, сентября. /ТАСС

Победу одержала сборная Италии, на один балл опередив российскую команду

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДМИТРОВ /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Николая Теплого, Александра Землина и Антона Астахова стала второй в командном турнире в ските на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном Дмитрове.

Россияне набрали 363 балла по итогам пяти раундов. Победу одержала сборная Италии, на один балл опередив российскую команду. Бронзовыми призерами стали чехи (361).

Для российской сборной эта медаль стала седьмой на турнире. Теперь в активе команды одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды, и она занимает четвертое место в общекомандном зачете. Лидирует сборная Италии (8-4-2), команда США - вторая (5-1-5), спортсмены Австралии - третьи (2-1-1).

Чемпионат мира по стендовой стрельбе завершится 11 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
2
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
3
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
4
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
5
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама