Путин поздравил Виталия Фокеева с победой на ЧМ по стендовой стрельбе в дабл-трапе

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по стендовой стрельбе 2017 года в Московской области в дисциплине дабл-трап Виталия Фокеева. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.
"Вы продемонстрировали отличную подготовку и мастерство, в финале обошли опытных и амбициозных соперников. Эта победа стала яркой страницей Вашей спортивной биографии, достойным вкладом в развитие замечательных традиций отечественной стрелковой школы", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал спортсмену новых профессиональных достижений и всего наилучшего.
Россиянин Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине дабл-трап. Вторым стал Анкур Митталь из Индии, третьим китаец Ху Биньюань.