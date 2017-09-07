Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил Виталия Фокеева с победой на ЧМ по стендовой стрельбе в дабл-трапе

Спорт
7 сентября, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Президент пожелал спортсмену новых профессиональных достижений и всего наилучшего

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по стендовой стрельбе 2017 года в Московской области в дисциплине дабл-трап Виталия Фокеева. Текст поздравления главы государства размещен на сайте Кремля.

"Вы продемонстрировали отличную подготовку и мастерство, в финале обошли опытных и амбициозных соперников. Эта победа стала яркой страницей Вашей спортивной биографии, достойным вкладом в развитие замечательных традиций отечественной стрелковой школы", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсмену новых профессиональных достижений и всего наилучшего.

Россиянин Фокеев завоевал золото чемпионата мира по стендовой стрельбе в дисциплине дабл-трап. Вторым стал Анкур Митталь из Индии, третьим китаец Ху Биньюань.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Государственное училище олимпийского резерва по хоккею в Ярославле
10
Олимпийский резерв: в Ярославле ввели в эксплуатацию государственное хоккейное училище
Сборная России празднует победу в финале чемпионата Европы
8
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Футболисты сборной России
14
Сборная России по футболу разгромила "Динамо" в контрольном матче
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
2
Подросток, устроивший стрельбу в Ивантеевке раскаивается в содеянном
3
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
4
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
5
Депутат считает техническими поправки о привлечении к ответственности за пьяное вождение
6
Памятник Александру Пушкину открыли после реставрации в центре Москвы
7
СМИ: двое военных погибли в результате удара Израиля по территории Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама