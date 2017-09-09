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Российские ватерполистки выиграли первенство мира среди юниорок

Спорт
9 сентября, 21:49 UTC+3 ТАСС

В финале россиянки обыграли гречанок в серии пенальти

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 сентября. Ватерполистки сборной России стали победительницами юниорского первенства мира (игроки не старше 21 года). Турнир проходил в греческом Волосе.

В финале россиянки в серии пенальти обыграли хозяек турнира. Основное время матча завершилось со счетом в 9:9, в серии пенальти российская команда была сильнее - 8:7.

Россиянка Евгения Головина была признана лучшим вратарем турнира.

Ранее в матче за третье место сборная Нидерландов обыграла команду Испании со счетом 9:6.

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