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Боксер Алексеев завоевал региональный титул WBA, победив экс-чемпиона мира Классена

Спорт
9 сентября, 21:58 UTC+3 ТАСС

В 10-раундовом поединке в Челябинске россиянин выиграл у южноафриканца по очкам

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ТАСС, 9 сентября. Россиянин Михаил Алексеев завоевал вакантный титул чемпиона Восточной Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 58,9 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, Алексеев выиграл у бывшего чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в двух весовых категориях южноафриканца Малкольма Классена по очкам.

Этот титул стал четвертым в карьере 22-летнего Алексеева, который проживает в Екатеринбурге. В его активе теперь 11 побед (4 нокаутом), ни одного поражения.

На счету 35-летнего Классена - 33 победы (17 нокаутом), 7 поражений, 2 ничьи. В 2006 году он завоевал титул чемпиона мира IBF в весе до 57,1 кг, с которым расстался в первой же защите. В 2009 году он снова стал чемпионом мира по этой же версии в более тяжелой категории - до 58,9 кг и опять лишился его в следующем поединке. Также владел поясом чемпиона мира по "малозначительной" версии Международной боксерской организации (IBO).

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