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Тренер "Спартака" Каррера разберется с отмашкой Адриано в его сторону после замены

Спорт
9 сентября, 22:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

После замены бразилец проследовал в подтрибунное помещение, отмахнувшись от протянутой руки тренера

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Луис Адриано (сверху)

Луис Адриано (сверху)

© Иван Водопьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера разберется с инцидентом во время матча с "Рубином", когда нападающий команды Луис Адриано отмахнулся в его сторону после замены. Об этом Каррера рассказал журналистам.

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"Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче девятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). После замены бразилец проследовал в подтрибунное помещение, отмахнувшись от протянутой руки тренера.

"Такие ситуации бывают с игроками, я решу этот вопрос завтра на тренировке. В первом тайме никто из игроков не нервничал, это была правильная спортивная злость, которая нужна, чтобы побеждать", - сказал Каррера.

"Наша команда всегда бегала хорошо. Мы не теряли очков, потому что не бегали, мы теряли их, так как ошибались. С "Рубином" очень тяжело играть, но мы победили, это команда, которой очень сложно забить, именно поэтому не было ударов по воротам в первом тайме. Нам повезло, что мы забили сразу во втором тайме, соперник раскрылся, и у нас появились моменты", - добавил он.

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Тренер считает, что команда готова к старту в Лиге чемпионов. "Спартак" готов к Лиге чемпионов, мы доказали это. Физически мы чувствуем себя хорошо. В принципе, и в первом тайме против "Рубина" мы играли неплохо и мало позволяли сопернику, безусловно, мы провели хороший второй тайм, так было и в Хабаровске", - отметил он.

Каррера считает, что новичку команды Педро Роше требуется время, чтобы влиться в коллектив. "Педро Роша вышел на поле за 10 минут до конца игры. Это молодой игрок с хорошими качествами, но ему еще нужно влиться в коллектив. Он приехал с правильным настроем, хорошо тренируется, выйдет ли он в матче Лиги чемпионов, будем думать позже", - считает Каррера.

Промес должен накрыть стол команде

"Думаю, что для российских игроков День города стал дополнительным мотивировочным фактором в игре против "Рубина". Я рад, что мы выиграли в такой день. Квинси Промес должен накрыть стол команде за свои сто матчей и 50 голов. Когда футболист максимально реализует свой потенциал, в этом есть и заслуга команды", - добавил Каррера.

"Спартак" прервал безвыигрышную серию из трех матчей. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 12 очками.

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