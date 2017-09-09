Победитель матча Россия - Хорватия сыграет в 1/4 финала Евробаскета с греками

СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Греции одержала победу над командой Литвы со счетом 77:64 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Матч проходил в Стамбуле.

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Греции Константинос Слоукас, набравший 21 очко.

В четвертьфинале греки сыграют с победителем матча между сборными России и Хорватии. Российские баскетболисты проведут свой матч 1/8 финала в воскресенье, начало - в 21:30 мск.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.