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Победитель матча Россия - Хорватия сыграет в 1/4 финала Евробаскета с греками

Спорт
9 сентября, 23:18 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 9, сентября. /ТАСС

В 1/8 финала чемпионата Европы греческие баскетболисты победили литовцев со счетом 77:64

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СТАМБУЛ /Турция/, 9 сентября. /ТАСС/. Сборная Греции одержала победу над командой Литвы со счетом 77:64 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Матч проходил в Стамбуле.

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Греции Константинос Слоукас, набравший 21 очко.

В четвертьфинале греки сыграют с победителем матча между сборными России и Хорватии. Российские баскетболисты проведут свой матч 1/8 финала в воскресенье, начало - в 21:30 мск.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

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