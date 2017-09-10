"Динамо" примет "Зенит" в матче чемпионата России

ТАСС, 10 сентября. Три матча в Химках, Уфе и Грозном пройдут в воскресенье в рамках девятого тура чемпионата России по футболу, еще одна игра в Екатеринбурге состоится в понедельник. Идущий без поражений в чемпионате санкт- петербургский "Зенит" приедет в гости к московскому "Динамо".

Лидирующий в турнирной таблице чемпионата России "Зенит" в восьми матчах одержал шесть побед и дважды сыграл вничью. В последней встрече петербургский клуб на своем поле не смог взломать оборону "Ростова", сыграв вничью (0:0). "Динамо", вернувшееся в высшую лигу, не может похвастаться отличными результатами в чемпионате: в восьми встречах москвичи одержали две победы, столько же раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения - в том числе в предыдущем туре на выезде против "Краснодара" (0:2).

В российской истории противостояния клубов "Зенит" в два раза чаще побеждал "Динамо" - 22 раза против 11. Еще 13 игр этих команд завершились вничью. При этом в последних двух матчах на поле динамовцев "Зенит" одерживал победы - 1:0 в 2015 году и 3:0 в 2016-м.

Ожидается, что в матче против "Динамо" в составе "Зенита" дебютирует один из аргентинских новичков команды - 24-летний полузащитник Эмилиано Ригони.

Матч начнется в 14:00 мск на подмосковной "Арене- Химки". Главный судья - Алексей Сухой из подмосковного города Люберцы.

"Краснодар" проверит на прочность "Уфу"

Идущий в лидирующей пятерке "Краснодар" приедет в гости к середняку турнирной таблицы "Уфе". Начало сезона выдалось для "Краснодара" не самым плохим, если не учитывать вылет из Лиги Европы. Кубанцы в восьми матчах чемпионата России четыре раза одерживали победы, три раза играли вничью и один раз проиграли - московскому "Спартаку" (0:2). "Уфа", выдав уверенный старт сезона с двумя победами и тремя ничьими, в последних трех играх имеет два поражения и один ничейный результат - команде Сергея Семака надо реабилитироваться на своем поле.

История противостояния этих команд небольшая - они встречались между собой шесть раз. Один раз побеждала "Уфа", две игры завершились победой "Краснодара" и трижды команды играли вничью. При этом уфимцы ни разу не смогли выиграть у кубанцев на своем поле, дважды сыграв вничью и один раз проиграв. Последние две игры команд завершились безголевыми ничьими.

В составе "Уфы" впервые может появиться швейцарский полузащитник Веролюб Салатич, которого уфимцы заявили в последний день трансферного окна.

Матч начнется в 16:30 и пройдет на стадионе "Нефтяник" в Уфе. Главный судья - Сергей Карасев из Москвы.

"Ахмат" попробует остановить "Локомотив"

Занимающий второе место в чемпионате России "Локомотив" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". Хорошее начало сезона (три победы подряд) для грозненцев омрачили последующие четыре поражения. Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов скидывал результаты команды на невезение, и в последней встрече грозненцы смогли в гостях обыграть московский ЦСКА со счетом 1:0. Только та игра завершилась скандалом, поскольку, по мнению армейцев, гол был забит после того, как мяч покинул пределы поля.

В "Локомотиве" ситуация заметно лучше. Яркий старт сезона - четыре победы и одна ничья в первых пяти играх - не омрачило даже одно поражение от "Тосно" (0:2). После той игры железнодорожники обыграли действующего чемпиона "Спартак" (4:3) и финалиста Кубка России "Урал" (2:1), имея солидное преимущество в статистике матча.

Статистика матчей в Грозном отрицательна для "Локомотива". Красно-зеленые не могут победить южан с августа 2013 года - тогда "Локомотив" обыграл "Терек" (прежнее название "Ахмата") со счетом 1:0. Две последующие встречи завершались ничьими и одна игра - поражением железнодорожников.

Положительно на нападении "Локомотива" может сказаться появление форварда Эдера. Португалец еще не провел за команду ни одного официального матча, но уже успел сыграть в товарищеской игре против словенского "Анкарана", в котором забил один гол. Под вопросом участие в матче с "Ахматом" польского защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса, который вернулся из расположения сборной с небольшой травмой.

Матч начнется в 19:00 и пройдет на "Ахмат-Арене" в Грозном. Главный судья - Владислав Безбородов из Санкт- Петербурга.

Борьба аутсайдеров

Заключительным матчем девятого тура чемпионата России станет игра между екатеринбургским "Уралом" и "СКА- Хабаровском", которая пройдет в понедельник. Обе команды в первых восьми матчах не радуют своих болельщиков обилием хороших результатов.

Уральцы первые семь матчей шли стабильно, имея при одной победе шесть ничьих, но в последнем матче екатеринбуржцы проиграли "Локомотиву", потерпев первое поражение в сезоне. Хабаровчане наоборот приобрели положительную для себя стабильность - после четырех поражений на старте сезона "СКА-Хабаровск" не проигрывает уже столько же матчей кряду. В последней игре хабаровский клуб смог на своем поле сдержать натиск "Спартака" и выстоял ничью 0:0.

Ранее в российской истории команды между собой встречались 20 раз. 12 побед одержал "Урал", два раза выиграл "СКА-Хабаровск" и шесть игр завершились вничью. При этом последняя победа хабаровчан над уральским клубом пришлась на август 2009 года. Во всех следующих играх "СКА- Хабаровск" либо проигрывал, либо играл вничью. Последняя встреча этих команд, прошедшая в 2012 году в Хабаровске, завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Матч начнется в 17:30 и пройдет на стадионе "СКБ-Арена" в Екатеринбурге. Главный судья - Кирилл Левников из Санкт- Петербурга.