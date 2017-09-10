Российские волейболистки победили южнокореянок в матче Всемирного кубка чемпионов

ТАСС, 10 сентября. Женская сборная России по волейболу со счетом 3-0 (25:19, 25:16, 25:21) обыграла команду Южной Кореи в заключительном матче на Всемирном кубке чемпионов. Турнир проходит в Японии.

Сборная России на турнире одержала две победы и потерпела три поражения. Итоговое место команды в таблице определится после окончания заключительной встречи турнира, в которой сыграют сборная Китая, досрочно ставшая чемпионом, и команда Японии. Их встреча пройдет позже в воскресенье.

На Всемирном кубке чемпионов команды играют друг с другом по круговой системе. В нынешнем турнире принимают участие сборные России, Японии, Китая, США, Бразилии и Южной Кореи.

Соревнования проводятся в седьмой раз, впервые Всемирный кубок чемпионов прошел в 1993 году. Россиянки побеждали на турнире один раз (1997).