Около 250 болельщиков "Локомотива" ожидается на матче с "Копенгагеном"

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" ожидает, что поддержать команду в выездном матче Лиги Европы против датского "Копенгагена" приедут около 250 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе железнодорожников.

"С учетом организованной группы болельщиков на матче с "Копенгагеном" ожидается около 250 человек", - сказали в пресс-службе.

Первый матч группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном" состоится в четверг в столице Дании. Затем железнодорожники на своем поле 28 сентября примут чешский "Злин".