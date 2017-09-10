Около 250 болельщиков "Локомотива" ожидается на матче с "Копенгагеном"

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МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" ожидает, что поддержать команду в выездном матче Лиги Европы против датского "Копенгагена" приедут около 250 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе железнодорожников.
"С учетом организованной группы болельщиков на матче с "Копенгагеном" ожидается около 250 человек", - сказали в пресс-службе.
Первый матч группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном" состоится в четверг в столице Дании. Затем железнодорожники на своем поле 28 сентября примут чешский "Злин".