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Около 250 болельщиков "Локомотива" ожидается на матче с "Копенгагеном"

Спорт
10 сентября, 9:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Первый матч группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном" состоится в четверг в столице Дании

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Болельщики "Локомотива"

Болельщики "Локомотива"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" ожидает, что поддержать команду в выездном матче Лиги Европы против датского "Копенгагена" приедут около 250 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе железнодорожников.

"С учетом организованной группы болельщиков на матче с "Копенгагеном" ожидается около 250 человек", - сказали в пресс-службе.

Первый матч группового этапа Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном" состоится в четверг в столице Дании. Затем железнодорожники на своем поле 28 сентября примут чешский "Злин".

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