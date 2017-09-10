Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Авангард" победил "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
10 сентября, 16:25 UTC+3 ТАСС

Омский клуб добился победы со счетом 2:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 сентября. Омский "Авангард" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 2:1 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У "Сибири" шайбу забросил Андрей Сигарев (10-я минута). В составе "Авангарда" отличились Андре Петерссон (31), Дмитрий Кугрышев (63).

"Авангард" занимает четвертое место в Восточной конференции с 15 очками, "Сибирь" - седьмое (13).

В следующем матче "Сибирь" примет подольский "Витязь" 13 сентября. "Авангард" 12 сентября сыграет в гостях с ханты-мансийской "Югрой".

Смотрите также

"Куньлунь" не смог выиграть пятый матч подряд в чемпионате КХЛ, уступив "Йокериту"

ЦСКА победил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
8
Спортивно-развлекательный фестиваль к 870-летию Москвы прошел в "Лужниках"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
МИД Украины выразил протест в связи с проведением выборов в Крыму
5
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
6
Отменен поезд, в котором Саакашвили должен был ехать из Польши на Украину
7
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама