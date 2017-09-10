"Авангард" победил "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 10 сентября. Омский "Авангард" обыграл новосибирскую "Сибирь" со счетом 2:1 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У "Сибири" шайбу забросил Андрей Сигарев (10-я минута). В составе "Авангарда" отличились Андре Петерссон (31), Дмитрий Кугрышев (63).
"Авангард" занимает четвертое место в Восточной конференции с 15 очками, "Сибирь" - седьмое (13).
В следующем матче "Сибирь" примет подольский "Витязь" 13 сентября. "Авангард" 12 сентября сыграет в гостях с ханты-мансийской "Югрой".