"Куньлунь" не смог выиграть пятый матч подряд в чемпионате КХЛ, уступив "Йокериту"

ТАСС, 9 сентября. Финский "Йокерит" одержал победу над китайским "Куньлунем" со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе команды из Хельсинки дубль оформил Антти Пильстрём (50-я и 59-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Никлас Енсен (33) и Марко Анттила (54). У пекинцев единственная шайба на счету Павла Воробья (48).

"Йокерит" поднялся на пятое место в таблице Западной конференции, набрав 12 очков в шести матчах. "Куньлунь" потерпел первое поражение после четырех побед подряд. Китайский клуб опустился на пятую позицию на Востоке. В активе команды 14 очков в восьми играх.

В следующем матче 11 сентября "Йокерит" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". В тот же день "Куньлунь" на своем льду примет московский ЦСКА.