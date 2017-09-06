"Спартак" уступил "Йокериту" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил хельсинскому "Йокериту" со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе красно-белых отличились Александр Комаристый (29-я минута), Дмитрий Юдин (33) и Вилле Лаюнен (58). У финского клуба заброшенными шайбами отметились Ессе Йоэнсуу (27), Сами Лепистё (31), Никлас Йенсен (42) и Марко Анттила (47).

В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом" 12 сентября, "Йокерит" также в гостях встретится с пекинским "Куньлунем" 9 сентября.

В других матчах среды санкт-петербургский СКА на выезде победил рижское "Динамо" (3:1) и одержал седьмую победу в семи матчах со старта чемпионата, "Сочи" дома уступил "Динамо" из Минска (2:4).