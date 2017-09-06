Московское "Динамо" победило "Северсталь", одержав пятую победу подряд в КХЛ

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ТАСС, 6 сентября. Московское "Динамо" обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Динамо" отличились Дмитрий Казионов (10-я минута), Владимир Брюквин (34), Даниил Тарасов (51), Андрей Алексеев (56) и Артем Подшендялов (59). У "Северстали" заброшенной шайбой отметился Александр Бумагин.
Для москвичей эта победа стало пятой подряд в КХЛ.
В следующем матче "Динамо" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Северсталь" проведет домашний матч против санкт-петербургского СКА. Обе встречи пройдут 8 сентября.
В других матчах дня екатеринбургский "Автомобилист" одолел одолел казанский "Ак Барс" (3:2), а нижегородское "Торпедо" победило ярославский "Локомотив" (3:0).