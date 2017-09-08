ЦСКА победил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 8 сентября. ЦСКА победил московское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей отличился Андрей Алексеев (29-я минута). У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (16), Валерий Ничушкин (49) и Кирилл Капризов (59).
Армейцы выиграли седьмой матч подряд в КХЛ, а также прервали пятиматчевую победную серию бело-голубых.
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с пекинским "Куньлунем", "Динамо" проведет домашний матч против магнитогорского "Металлурга". Оба поединка пройдут 11 сентября.
В других встречах пятницы нижегородское "Торпедо" победило минское "Динамо" (2:1), уфимский "Салават Юлаев" - подольский "Витязь" (4:2).