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ЦСКА победил московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
8 сентября, 21:53 UTC+3 ТАСС

Встреча между столичными клубами завершилось со счетом 3:1 в пользу армейцев

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Игроки ЦСКА Мэт Робинсон, Антон Бурмасов и Роман Любимов (слева направо) празднуют гол в ворота "Динамо"

Хоккеисты ЦСКА празднуют гол в ворота "Динамо"

© Елена Руско/ТАСС

ТАСС, 8 сентября. ЦСКА победил московское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе гостей отличился Андрей Алексеев (29-я минута). У хозяев заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (16), Валерий Ничушкин (49) и Кирилл Капризов (59).

Армейцы выиграли седьмой матч подряд в КХЛ, а также прервали пятиматчевую победную серию бело-голубых.

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с пекинским "Куньлунем", "Динамо" проведет домашний матч против магнитогорского "Металлурга". Оба поединка пройдут 11 сентября.

В других встречах пятницы нижегородское "Торпедо" победило минское "Динамо" (2:1), уфимский "Салават Юлаев" - подольский "Витязь" (4:2).

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