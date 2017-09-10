Климов завоевал бронзу на российском этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина

ТАСС, 10 сентября. Россиянин Евгений Климов занял третье место во втором старте этапа летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Чайковском Пермского края.

Спортсмен набрал 113,4 балла. Первое место занял словенец Анзе Ланишек (129,2), вторым стал японец Юнсиро Кобаяси (118,6).

Ранее Климов завоевал серебро в первом старте, который прошел в субботу.