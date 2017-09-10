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Призер ОИ Очигава вошла в тренерский совет Федерации бокса России

Спорт
10 сентября, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Как ранее сообщал ТАСС, 30-летняя Очигава завершила карьеру спортсменки и стала тренером

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Софья Очигава

Софья Очигава

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года Софья Очигава вошла в тренерский совет Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

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Как ранее сообщал ТАСС, 30-летняя Очигава завершила карьеру спортсменки и стала тренером.

"Софья - большая умничка. Она уже у нас в федерации, вела мероприятие на Дне бокса. Также она будет принимать участие в тренерском совете по женскому направлению, еще она состоит в совете чемпионов. Спортивная карьера у нее завершилась, теперь будет административная", - сказал Кремлев.

Очигава, помимо серебра Олимпиады-2012, также дважды завоевывала золото, и по одному раз серебро и бронзу чемпионатов мира. Еще россиянка трижды выигрывала чемпионат Европы.

Спортсменка перешла в профессиональный бокс в 2016 году и одержала две победы.

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