Афиногенов: хоккеисты "Витязя" должны сплотиться после неудачной домашней серии

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Игроки подольского хоккейного клуба "Витязь" должны сплотиться после неудачи в домашних матчах. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Максим Афиногенов.

В воскресенье "Витязь" завершил пятиматчевую домашнюю серию чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поражением от "Барыса" из Астаны (1:5).

"Домашняя серия сложилась не так, как мы хотели, выиграли всего одну игру. Нам нужно добавить агрессивности в игре, думаю, разберемся с этим. Самое главное, что никто голову не опускает. Команда после таких проигрышей должна сплотиться еще больше", - считает форвард "Витязя".

Афиногенов также прокомментировал матч с "Барысом". "Соперник заслуженно победил. У нас были моменты в первом и втором периодах, но мы их не реализовали, "Барыс" наказал нас за ошибки, будем тренировать реализацию. Спасибо болельщикам, что не ушли, мы не имеем права так играть дома", - сказал хоккеист.

В следующем матче 13 сентября "Витязь" сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью".