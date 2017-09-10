Афиногенов: хоккеисты "Витязя" должны сплотиться после неудачной домашней серии

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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Игроки подольского хоккейного клуба "Витязь" должны сплотиться после неудачи в домашних матчах. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Максим Афиногенов.
В воскресенье "Витязь" завершил пятиматчевую домашнюю серию чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поражением от "Барыса" из Астаны (1:5).
"Домашняя серия сложилась не так, как мы хотели, выиграли всего одну игру. Нам нужно добавить агрессивности в игре, думаю, разберемся с этим. Самое главное, что никто голову не опускает. Команда после таких проигрышей должна сплотиться еще больше", - считает форвард "Витязя".
Афиногенов также прокомментировал матч с "Барысом". "Соперник заслуженно победил. У нас были моменты в первом и втором периодах, но мы их не реализовали, "Барыс" наказал нас за ошибки, будем тренировать реализацию. Спасибо болельщикам, что не ушли, мы не имеем права так играть дома", - сказал хоккеист.
В следующем матче 13 сентября "Витязь" сыграет в гостях с новосибирской "Сибирью".