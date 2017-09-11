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Исполком МОК проведет заседание в преддверии выборов столиц Игр 2024 и 2028 годов

Спорт
11 сентября, 0:20 UTC+3 ТАСС

Заседание исполкома пройдет с 11 по 12 сентября в столице Перу Лиме

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ТАСС, 11 сентября. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) проведет заседание перед 131-й сессией в Лиме, на которой должно состояться подписание договора о проведении летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов в Париже и Лос-Анджелесе соответственно.

Заседание исполкома, которое на этот раз пройдет с 11 по 12 сентября в столице Перу, традиционно предшествует сессии организации, которая является ее высшим руководящим органом. Именно на сессиях принимаются ключевые для олимпийского движения решения, включая выбор столиц Игр. Так произойдет и на этот раз, однако при одном существенном отличии. На прошедшей этим летом в швейцарской Лозанне внеочередной сессии МОК было принято решение, что два оставшихся кандидата на Игры-2024 не будут противостоять друг другу на выборах, а заключат совместно с МОК договор, по которому через семь лет Олимпиаду примет Париж, а через 11 - Лос-Анджелес.

Исполком перед историческим решением, которое будет принято 13 сентября, еще раз обсудит нестандартный для истории МОК сценарий выбора Олимпиады. Другие темы повестки исполкома предугадать сложно, поскольку зачастую она держится в секрете.

Однако наверняка не будет обойдена вниманием тема допинга. МОК пообещал, что до старта Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале в Пхенчхане, будет создана независимая антидопинговая структура, которая будет заниматься планированием, забором и обработкой допинг-проб. В этом вопросе есть еще много белых пятен, так что заседание исполкома - еще одна возможность придать ускорение решению этого вопроса.

Не исключено, что будет названа и точная дата отчетов, которые представят две комиссии МОК, занимающиеся расследованием обвинений, выдвинутых в адрес российского спорта независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. На сегодня известно лишь то, что отчеты будут представлены в октябре. От итогов работы комиссий будет зависеть участие сборной России в предстоящих Играх в Южной Корее и решение WADA по вопросу восстановления Российского антидопингового агентства, который будет рассмотрен 16 ноября в Сеуле. Этот вопрос, в свою очередь, влияет на решение по восстановлению Паралимпийского комитета России (ПКР) и участию в Играх российских паралимпийцев.

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