Шарапова поднялась на 34 строчки в чемпионской гонке WTA и вошла в первую сотню

ТАСС, 11 сентября. Россиянка Мария Шарапова переместилась со 121-й на 87-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.

Шарапова, выступив на Открытом чемпионате США, впервые сыграла на турнире серии Большого шлема после 15-месячной дисквалификации. Россиянка дошла до стадии 1/8 финала, по пути обыграв вторую "ракетку" мира румынку Симону Халеп.

Россиянка Светлана Кузнецова сохранила место в первой десятке (10). Американка Винус Уильямс поднялась с шестой на пятую позицию, а датчанка Каролин Возняцки опустилась с пятой на шестую. Другая американка Слоан Стивенс, одержавшая победу на Открытом чемпионате США, поднялась с 66-й на 12-ю строчку в чемпионской гонке. Финалистка турнира американка Мэдисон Киз переместилась с 50-го места на 14-е.

Итоговый турнир WTA будет сыгран в октябре в Сингапуре, в нем примут участие восемь сильнейших теннисисток по итогам года.

Чемпионская гонка WTA от 11 сентября:

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5307 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5025,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) - 4815,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 4797,

5 (6). Винус Уильямс (США) - 4612,

6 (5). Каролин Возняцки (Дания) - 4210,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) - 3655,

8 (8). Елена Остапенко (Латвия) - 3493,

9 (9). Кристина Младенович (Франция) - 2876,

10 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 2846...

12 (66). Слоан Стивенс (США) - 2711...

14 (50). Мэдисон Киз (США) - 2212...

15 (15). Елена Веснина (Россия) - 1972...

17 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1945...

31 (32). Дарья Касаткина (Россия) - 1436...

34 (30). Екатерина Макарова (Россия) - 1356...

57 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) - 878...

61 (64). Екатерина Александрова (Россия) - 781...

80 (82). Евгения Родина (Россия) - 643...

87 (121). Мария Шарапова (Россия) - 605.