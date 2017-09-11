Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в Берлине

Спорт
11 сентября, 12:59 дата обновления: 11 сентября, 13:20 UTC+3 ТАСС

Столица Германии примет турнир с 10 по 28 марта 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании - организатора соревнования World Chess.

Призовой фонд турнира составит €420 тысяч.

"Мы продолжаем организовывать захватывающие шахматные турниры в мировых столицах, - заявил вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгиус Макрополус. - Шахматная федерация Германии - одна из самых больших в мире, и мы предлагаем любителям шахмат в этой стране возможность посмотреть на драматичный турнир претендентов вживую - редкая возможность".

Смотрите также

Крамник не смог пробиться в четвертый круг Кубка мира по шахматам

Шахматисту засчитано поражение на КМ за неявку на партию после отказа переодеть шорты

Филатов: поражение на КМ пойдет на пользу Карякину при подготовке к турниру претендентов

Президент World Chess Илья Мерензон сообщил, что в Германии шахматы невероятно популярны, поэтому приятно приехать туда, где турнир претендентов - событие года. "Но это важный турнир и для России: в нем участвует Карякин, скорее всего будут другие российские шахматисты, и мы будем с огромным интересом следить за тем, удастся ли россиянину опять получить путевку на чемпионат мира и наконец-то сделать Россию чемпионом! Во время турнира мы увидим российские СМИ, российских комментаторов и российских болельщиков в Берлине", - уверен Мерензон.

Турнир претендентов впервые пройдет в столице Германии. Предыдущий турнир претендентов состоялся в Москве в марте 2016 года. Победу на нем одержал россиянин Сергей Карякин, который впоследствии осенью 2016 года встретился в матче за шахматную корону с Карлсеном.

В соревновании, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов 2018 года в качестве вице-чемпиона мира, в нем примут участие два игрока с наивысшим рейтингом FIDE, два победителя серии Гран-при, а также золотой и серебряный призеры Кубка мира, который в данный момент проходит в Грузии. Последний участник будет определен компанией World Chess.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
7
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама