Шахматный турнир претендентов на звание чемпиона мира пройдет в Берлине

ТАСС, 11 сентября. Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании - организатора соревнования World Chess.

Призовой фонд турнира составит €420 тысяч.

"Мы продолжаем организовывать захватывающие шахматные турниры в мировых столицах, - заявил вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Георгиус Макрополус. - Шахматная федерация Германии - одна из самых больших в мире, и мы предлагаем любителям шахмат в этой стране возможность посмотреть на драматичный турнир претендентов вживую - редкая возможность".

Президент World Chess Илья Мерензон сообщил, что в Германии шахматы невероятно популярны, поэтому приятно приехать туда, где турнир претендентов - событие года. "Но это важный турнир и для России: в нем участвует Карякин, скорее всего будут другие российские шахматисты, и мы будем с огромным интересом следить за тем, удастся ли россиянину опять получить путевку на чемпионат мира и наконец-то сделать Россию чемпионом! Во время турнира мы увидим российские СМИ, российских комментаторов и российских болельщиков в Берлине", - уверен Мерензон.

Турнир претендентов впервые пройдет в столице Германии. Предыдущий турнир претендентов состоялся в Москве в марте 2016 года. Победу на нем одержал россиянин Сергей Карякин, который впоследствии осенью 2016 года встретился в матче за шахматную корону с Карлсеном.

В соревновании, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов 2018 года в качестве вице-чемпиона мира, в нем примут участие два игрока с наивысшим рейтингом FIDE, два победителя серии Гран-при, а также золотой и серебряный призеры Кубка мира, который в данный момент проходит в Грузии. Последний участник будет определен компанией World Chess.