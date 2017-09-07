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Филатов: поражение на КМ пойдет на пользу Карякину при подготовке к турниру претендентов

Спорт
7 сентября, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

В четверг россиянин уступил соотечественнику Даниилу Дубову во второй партии второго круга и завершил выступление на турнире

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Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Поражение во втором круге Кубка мира пойдет на пользу российскому гроссмейстеру Сергею Карякину при подготовке к турниру претендентов. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

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В четверг Карякин уступил соотечественнику Даниилу Дубову во второй партии второго круга на Кубке мира по шахматам в Тбилиси и завершил выступление на турнире.

"Считаю, что ничего страшного не произошло. Более того, мне кажется, что чем больше поражений, тем в лучшей форме Сергей подойдет к турниру претендентов, - сказал Филатов. - Так что это поражение может пойти в плюс. Карякин набирает форму к турниру претендентов, это один из этапов подготовки".

Сергей Карякин уже обеспечил себе участие в турнире претендентов, победитель которого в ноябре 2018 года встретится с Карлсеном в матче за шахматную корону.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Грузии завершится 27 сентября.

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