Карякин проиграл во 2-м круге Кубка мира по шахматам, не сумев защитить чемпионский титул

ТАСС, 7 сентября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил соотечественнику Даниилу Дубову во второй партии второго круга на Кубке мира по шахматам и завершил выступление на турнире. Соревнования проходят в Тбилиси.

Первая партия между шахматистами завершилась вничью, во второй 21-летний Дубов одержал победу.

Карякин стал победителем Кубка мира в 2015 году. В марте следующего года он одержал победу на турнире претендентов, а в ноябре уступил норвежцу Магнусу Карлсену в матче за шахматную корону.

Несмотря на вылет с нынешнего Кубка мира, Карякин уже обеспечил себе участие в турнире претендентов, победитель которого в ноябре 2018 года встретится с Карлсеном в матче за шахматную корону.

Кубок мира - 2017 проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.