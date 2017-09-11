Датчанин Кехлет рассудит матч Лиги Европы между "Вардаром" и "Зенитом"

ТАСС, 11 сентября. Датская бригада арбитров во главе с Якобом Кехлетом назначена на матч первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу между македонским "Вардаром" и российским "Зенитом". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы L пройдет 14 сентября в Скопье. Начало матча - 22:05 мск.

Ассистентами Кехлета станут Хенрик Ларсен и Гейне Сёренсен, а четвертым арбитром - Ларс Рикс. Дополнительными арбитрами назначены Микаэль Тюкгор и Йенс Мое.

Турецкая бригада во главе с Хюсейином Гечеком обслужит матч группы F между датским "Копенгагеном" и российским "Локомотивом". Игра пройдет 14 сентября, начало - 20:00 мск.

Ассистентами главного судьи назначены Мустафа Эйисой и Кемал Йилмаз. Дополнительными арбитрами будут Мете Калкаван и Арда Кардешлер, а четвертым арбитром - Серкан Ок.