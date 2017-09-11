Шкарин и Крашенинников вошли в состав сборной на суперфинал Евролиги по пляжному футболу

Швыдкой: Театр мюзикла вернул "России" облик 1961 годаКультура 11 сентября, 16:09
APM Terminals продает свою долю в терминале ЗебрюггеТранспорт 11 сентября, 15:53
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимумаОбщество 11 сентября, 15:50
В Чувашии рельсовый автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 11 сентября, 15:48
Умер американский автор комиксов Лен Уэйн, участвовавший в создании РосомахиКультура 11 сентября, 15:34
Игрок "Торпедо" Галимов признан лучшим вратарем недели в КХЛСпорт 11 сентября, 15:23
"ИжАвто" начал серийное производство универсала LADA VestaЭкономика и бизнес 11 сентября, 15:23
"Слован" проиграл "Адмиралу" и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛСпорт 11 сентября, 15:21
Биография избранного главы Республики Мордовия Владимира ВолковаБиографии и справки 11 сентября, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 сентября. Двукратные чемпионы мира Антон Шкарин и Юрий Крашенинников включены в состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги 2017 года, который пройдет в итальянском городе Террачина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Всего заявку российской команды включены 12 игроков:
вратари: Максим Чужков ("Локомотив"), Иван Островский ("Кристалл");
полевые игроки: Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксенов (все - "Кристалл"), Шкарин, Борис Никоноров, Николай Крышанов (все - "Локомотив"), Юрий Котов, Алексей Павленко (оба - "Спартак"), Виктор Крышанов (ЦСКА).
В суперфинале Евролиги выступят восемь команд, которые разбиты на две группы. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Белоруссии (14 сентября), Украины (15 сентября) и Италии (16 сентября). В другом квартете примут участие сборные Испании, Швейцарии, Польши и Португалии. Стыковые матчи за седьмое, пятое, третье места, а также финал состоятся 17 сентября.