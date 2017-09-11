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Шкарин и Крашенинников вошли в состав сборной на суперфинал Евролиги по пляжному футболу

Спорт
11 сентября, 15:42 UTC+3 ТАСС

Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Белоруссии, Украины и Италии

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ТАСС, 11 сентября. Двукратные чемпионы мира Антон Шкарин и Юрий Крашенинников включены в состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги 2017 года, который пройдет в итальянском городе Террачина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего заявку российской команды включены 12 игроков:

вратари: Максим Чужков ("Локомотив"), Иван Островский ("Кристалл");

полевые игроки: Крашенинников, Артур Папоротный, Кирилл Романов, Владислав Аксенов (все - "Кристалл"), Шкарин, Борис Никоноров, Николай Крышанов (все - "Локомотив"), Юрий Котов, Алексей Павленко (оба - "Спартак"), Виктор Крышанов (ЦСКА).

В суперфинале Евролиги выступят восемь команд, которые разбиты на две группы. Сборная России сыграет на групповом этапе с командами Белоруссии (14 сентября), Украины (15 сентября) и Италии (16 сентября). В другом квартете примут участие сборные Испании, Швейцарии, Польши и Португалии. Стыковые матчи за седьмое, пятое, третье места, а также финал состоятся 17 сентября.

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