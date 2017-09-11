"Крылья Советов" разгромили "Спартак-2" в матче ФНЛ

ТАСС, 11 сентября. Московский "Спартак-2" со счетом 0:3 проиграл самарским "Крыльям Советов" в домашнем матче 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Голы забили Сергей Корниленко (38-я минута), Сергей Самодин (62) и Денис Ткачук (86).

В следующем туре красно-белые на выезде встретятся с томской "Томью", самарский клуб проведет домашний матч против калининградской "Балтики". Обе игры состоятся 16 сентября.

После 13 туров "Спартак-2" с 20 очками занимает десятое место в турнирной таблице. "Крылья Советов" делят первую строчку с красноярским "Енисеем", у обеих команд по 31 очку.