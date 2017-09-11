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СМИ: член комиссии Шмидта Митчелл заменит Хикки в исполкоме МОК

Спорт
11 сентября, 19:23 UTC+3 ТАСС

Выборы новых членов исполкома МОК пройдут 16 сентября

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 сентября. Вице-президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Робин Митчелл является главным претендентом на место Патрика Хикки в исполнительном комитете Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает портал Inside the Games.

В воскресенье бывший президент Национального олимпийского комитета Ирландии и бывший глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хикки информировал МОК о своем уходе с поста члена исполкома организации. Он был арестован в августе прошлого года по подозрению в незаконной продаже билетов на соревнования Олимпиады 2016 года, кроме того, он обвинялся в воровстве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Хикки с августа находился под домашним арестом в Бразилии, в декабре функционеру разрешили покинуть Бразилию под залог в размере €400 тыс. и вернуться в Ирландию по состоянию здоровья. Суд по делу 72-летнего Хикки начнется 29 ноября.

Митчелл является членом МОК с 1994 года, в этом году 71-летний представитель Фиджи был переизбран на третий срок в качестве президента Национальных олимпийских комитетов Океании. Митчелл также является членом комиссии Самуэля Шмидта, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Выборы новых членов исполкома МОК запланированы на 16 сентября.

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