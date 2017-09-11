"Урал" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 сентября. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью со счетом 1:1 со "СКА-Хабаровском" в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев отличился Георгий Чантурия (54-я минута, с пенальти). У гостей забитым мячом отметился Виталий Федотов (75).

Хабаровчане забили первый гол в гостях в истории чемпионатов России. Обе команды не смогли прервать безвыигрышные серии в текущем чемпионате. "Урал" не побеждает на протяжении семи матчей, "СКА-Хабаровск" не может выиграть в четвертой игре кряду.

"Урал" с 10 очками занимает десятое место в турнирной таблице, "СКА-Хабаровск" идет 14-м (7).

В следующем туре "Урал" в гостях сыграет с казанским "Рубином". "СКА-Хабаровск" проведет домашний матч против грозненского "Ахмата". Обе встречи пройдут 17 сентября.

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