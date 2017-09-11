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Фернандес: матч с "Бенфикой" будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победы

Спорт
11 сентября, 20:07 UTC+3 ЛИССАБОН /Португалия/ 11, сентября. /ТАСС

Защитник армейцев подчеркнул, что футболисты ЦСКА будут искать любую возможность забить гол в ворота португальцев

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Защитник ЦСКА Марио Фернандес

Защитник ЦСКА Марио Фернандес

© Станислав Красильников/ТАСС

ЛИССАБОН /Португалия/, 11 сентября. /ТАСС/. Матч Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" будет очень непростым и серьезным для московского ЦСКА, но армейцы сделают все возможное, чтобы победить. Об этом на пресс-конференции заявил защитник армейцев Марио Фернандес.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА пройдет на арене "Эштадиу да Луш" во вторник. Начало - 21:45 мск.

"Команда играет и смотрится очень хорошо, хотя у нас были поражения, но в последних играх мы хорошо играем. Завтра нас ждет очень серьезный матч, но мы сделаем все от нас зависящее [чтобы победить]. "Бенфика" - очень хорошая команда, очень быстрая, и мы должны иметь это в виду. Я не знаю, в какой она сейчас форме, но мы ее очень уважаем, нам будет очень нелегко, но мы будем искать любые возможности забить и будем играть в свою игру", - сказал Фернандес.

В текущем сезоне ЦСКА после девяти туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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