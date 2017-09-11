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Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматам

Спорт
11 сентября, 20:17 UTC+3 ТАСС

Также в следующий раунд турнира по итогам тай-брейка пробился еще один россиянин Александр Грищук

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Американский гроссмейстер Фабиано Каруана

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана

© EPA/WALTER BIERI

ТАСС, 11 сентября. Россиянин Евгений Наер на тай-брейке одержал победу над американцем Фабиано Каруаной и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматам, который проходит в Тбилиси.

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В первой партии тай-брейка Наер (52-й номер рейтинга FIDE) и Каруана (5) сыграли вничью, во второй россиянин победил черными фигурами. В других матчах на тай-брейках француз Максим Вашье-Лаграв победил американца Александра Лендермана (2,5-1,5), россиянин Александр Грищук - чеха Давида Навару (3,5-2,5), голландец Аниш Гири - индийца Панаяппана Сетурамана (4-2), грузин Баадур Джобава - россиянина Яна Непомнящего (2,5-1,5), венгр Рихард Раппорт - китайца Ли Чао (2,5-1,5). Россиянин Максим Матлаков провел с армянином Левоном Ароняном восемь партий, две из которых выиграл, три свел вничью и три проиграл, в результате не сумев выйти в следующий раунд.

Ранее в четвертый круг пробились китайцы Бу Сянжи, Ван Хао и Дин Лижэнь, россияне Петр Свидлер, Даниил Дубов и Владимир Федосеев, украинец Василий Иванчук, американец Уэсли Со, израильтянин Максим Родштейн.

Кубок мира проходит по нокаут-системе. На каждой стадии, кроме финала, шахматисты играют по две партии, в случае ничьей проводится тай-брейк. Третий круг турнира завершится 11 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Кубок мира в Тбилиси завершится 27 сентября.

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